Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşın arasına daldı
Haberler » Güncel » Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşın arasına daldı - Haber

Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşın arasına daldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde pazar gününü fırsat bilip eğlenmek için horon oynarken yanlarında şambrel ile kayarak eğlenen gençlerden biri hızını alamayarak horon ekibinin arasına daldı.

17.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:03
Şambrelle kayan genç, horon tepen vatandaşın arasına daldı

'nin ilçesinde pazar gününü fırsat bilip eğlenmek için horon oynarken yanlarında şambrel ile kayarak eğlenen gençlerden biri hızını alamayarak horon ekibinin arasına daldı.


Mahallede horon oynandığı sırada şambrelle kayarken hızını alamayan bir genç duramayınca horon halkasının içine daldı. Bu esnada horon halkasında olan Kaçkar Devlet Hastanesinde görevli Can Kosanoğlu'na çarpan genç, Kosanoğlu'nun ayaklarının yerden kesilerek birden sert zemine çakılmasına neden oldu. Kazada vücudunda ezikler oluşan Sağlıkçı Kosanoğlu, aldığı darbeye aldırış etmeden horona devam etti.


Arkadaşlarının horon oynamasını çekmek isteyen bir genç ise o anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. - RİZE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler