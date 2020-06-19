Samatya Sahil'deki çöp yığınlarına vatandaş isyan etti
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Samatya Sahil'deki çöp yığınlarına vatandaş isyan etti

Samatya Sahil'deki çöp yığınlarına vatandaş isyan etti Oluşan çöp yığınları drone ile havadan görüntülendi İnsanların yürüyüş yaptığı ve bisiklet sürdüğü Samatya Sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirliliğe vatandaş isyan etti.

19.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:56

Samatya Sahil'deki çöp yığınlarına vatandaş isyan etti

Oluşan çöp yığınları drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - İnsanların yürüyüş yaptığı ve bisiklet sürdüğü Samatya Sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirliliğe vatandaş isyan etti. Sahilde oluşan görüntü drone ile havadan görüntülendi.

İnsanların yürüyüş yaptığı ve bisiklet sürdüğü Samatya Sahil şeridinde biriken çöp yığınlarına vatandaşlar isyan etti.Kıyıda biriken plastik çöpler ve ekmekler sahile gölge düşürdü. Havadan çekilen görüntülerde ise kirlilik nedeniyle deniz suyunun bulanık olduğu görüldü. Öte yandan vatandaşlar çöp yığınları nedeniyle sahilin çok kötü koktuğunu ifade etti.

"Eskiden temizliyorlardı şimdi ise temizlemiyorlar hep pis böyle"

Etrafa kötü bir koku yayıldığını söyleyen Cahit İşleyen, "Burayı pek temizlemiyorlar. Eskiden temizliyorlardı şimdi ise temizlemiyorlar hep pis böyle. Herhalde bakım yok çalışmıyorlar ondan. Eskiden işçiler gelip temizliyordu şimdi pek görmüyorum. Ayrıca kötü bir koku yayılıyor" dedi.

"Belediyenin çalışması ve temiz tutması gerekiyor"

Sahilde birçok alanda çöp olduğunu belirten Dilek Demir, "Buradan gelip geçerken çok pis kokuyor. Bu kokuya dayanamıyoruz maskeyle geziyoruz ama kokusu yine de içimize işliyor. Görüntü olarakta çok kötü, her yer çöp ve poşet dolu. Belediyenin çalışması ve temiz tutması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Samatya Sahil'deki çöp yığınlarına vatandaş isyan etti

Kaynak: İHA

Manşet

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