Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
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Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı

17.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:37
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı

BURSA'da, çiftliğin samanlık kısmında çıkıp ahıra sıçrayan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu, 50 büyükbaş ise kurtarıldı.

BURSA'da, çiftliğin samanlık kısmında çıkıp ahıra sıçrayan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu, 50 büyükbaş ise kurtarıldı. Hayvanları ölen çiflik sahibi Mustafa Turan, gözyaşlarını tutamadı. 

Yangın, saat 07.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi eski mezarlık yolunda meydana geldi. Mustafa Turan'a ait çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı. Turan'ın ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Samanlıkta başlayan yangında 2 bin balya saman küle döndü. Yangının ahıra sıçramasıyla 15 büyükbaş hayvan telef oldu, 50 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı. Hayvanlarının telef olduğunu gören çiftlik sahibi Turan, bir süre gözyaşı göktü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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