Samandağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Samandağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

05.09.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:54

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin havadan, karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ketmen, yangında ne kadar alanın zarar gördüğü konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Samandağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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