Samandağ Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
Samandağ Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi törenle ziyarete açıldı.
Samandağ Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi törenle ziyarete açıldı.
Açılış törenine İlçe Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, Samandağ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Yeter ile davetliler katıldı.
Sergide halk eğitim merkezinde eğitim gören kursiyer ve eğitmenlerce yapılan el emeği ürünler sergilendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli