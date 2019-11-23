Samandağ'da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Samandağ'da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarihi mağaraları'nın bulunduğu bölgeye yakın yangın yayılmadan söndürüldü.

23.11.2019 01:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:50
Samandağ'da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı

'ın ilçesinde tarihi mağaraları'nın bulunduğu bölgeye yakın yangın yayılmadan söndürüldü.


İlçeye bağlı Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.


Büyük uğraşlar sonucunda yangın Tarihi Mağaraları'nın bulunduğu bölgeye gelmeden söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA
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