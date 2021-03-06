Samandağ'da pasajda çıkan yangın söndürüldü
06.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:10
Hatay'ın Samandağ ilçesinde pasajda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde pasajda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan pasajdan dumanlar çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
İş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli