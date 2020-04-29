Samandağ'da otomobil duvardan içeri girdi
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Samandağ'da otomobil duvardan içeri girdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvardan içeri girdi, 1 kişi hafif yaralandı.

Samandağ'da otomobil duvardan içeri girdi
29.04.2020 03:23 | Son Güncelleme: 29.04.2020 03:23

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvardan içeri girdi, 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Sutaşı mahallesinde 33 f 0150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş bir binanın duvarına çarparak içeri girdi.

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanarak ambulansla Samandağ devlet hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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