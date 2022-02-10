Samandağ'da Deniz Mahallesi Girne Caddesi'nde yol yenileme çalışmalarına start verildi

Yol genişletme çalışmalarının ardından ömrünü tamamlamış ve deforme olmuş parkenin söküm çalışmaları ve duvar örme çalışmalarının ardından beton asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Girne Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Eryılmaz, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; " Girne Caddesi'nde hummalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.. Bütün ekiplerimiz burada ve bir an önce yolu bitirip asfalta hazır hale getirmeye çalışıyoruz.

Cadde baştan sona kadar maalesef ya duvarlar ya da çatılarla tecavüz edilmiş durumda. Biz bu tecavüzleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tabi burada vatandaşlarımızın da bize gösterdikleri hassasiyet ve dayanışma var. Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Mahalleyi güzelleştirmeye çalışıyoruz ve çalışmaları el birliği ile yapacağız" dedi.

Başkan Eryılmaz; "Kimseyi Mağdur Etmeden, Kimseye Zarar Vermeden Çalışmalarımızı En Kısa Sürede Bitireceğiz"

Başkan Eryılmaz, açıklamasının devamında bu caddenin çok önemli bir cadde olduğunu belirterek; "Bu cadde çok önemli bir cadde. Çevlik tatil köyüne giden Tünel Caddesi ile denizi bağlayan ana artel. Bir buçuk yıl önce içme suyu şebekesinden dolayı burası kazıldı. Program dahilinde sırası geldi. Burada gerçekleştirdiğimiz yol genişletme çalışmaları bittikten sonra vatandaşımızın duvarını da öreceğiz, çatısını söktüğümüz vatandaşımızın çatısını yeniden inşa edeceğiz. Kimseyi mağdur etmeden, kimseye zarar vermeden bu çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz.

Bayağı uzun ve geniş bir cadde ve haliyle çalışmalar biraz zaman alacak. Çalışmalarımıza dün başladık ve en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız. Öncelikle kaldırımlarımızı yapacağız, daha sonra deforme olmuş yolu sökerek beton asfalt çalışması gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Bir buçuk yıldır bu cadde üzerinde yaşayan vatandaşlarımız gerçekten sıkıntı yaşıyor. Kışın çamur, yazın tozdan bayağı mağdur oldular. Kendilerine yaşattığımız mağduriyetten dolayı özür dilemek istiyorum. Tabi söz konusu altyapı çalışmaları olunca ister istemez yollar bozuluyor. Biraz gecikmeli oldu evet çünkü Samandağ'ın merkez dokuz mahallesi aynı anda birden eşilince, ister istemez bir gecikme oldu. Ancak buradaki vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yolu genişletip asfaltlayacağız. Çalışan Fen İşleri ekiplerimize, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hem mahalle sakinlerine hem de tüm Samandağımıza hayırlı olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

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