Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çubuklu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ve yer ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, aynı mahallede sabah saatlerinde de ormanlık alana yakın bahçede yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.

Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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