Samandağ'da bitki örtüsü yangını

22.09.2019 21:20

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir restoran yakınında çıkan bitki örtüsü yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın restorana yaklaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA