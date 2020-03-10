Samandağ'da atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Samandağ, Güncel

Samandağ'da atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha sağlıklı gelecek ve daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi ile ilçe genelinde geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyorlar.

10.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:47
Samandağ'da atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından, son olarak ilçe sınırları içerisinde bulunan okul ve işletmelerde biriktirilen 1000 kg bitkisel atık yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız Sn. Av. Refik Eryılmaz'ın talimatları ile geri dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak ilçemiz sınırları içerisinde bulunan okul ve müesseselerden toplam 1000 kg bitkisel atık yağ birimimiz ve Deha Biodizel şirket personelleri tarafından toplandı. Çevreye duyarlılık göstererek geri dönüşüm kampanyalarımıza destek veren bütün okul ve işletmelere teşekkür ediyoruz. Daha sağlıklı bir gelecek için geri dönüşüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler

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