Samandağ'da araçların kaldırım işgaline izin yok
Haberler » Güncel » Samandağ'da araçların kaldırım işgaline izin yok - Haber

Samandağ'da araçların kaldırım işgaline izin yok

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zabıta ekipleri, araçların kaldırım işgaline izin vermiyor.

12.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:30
Samandağ'da araçların kaldırım işgaline izin yok

'ın ilçesinde ekipleri, araçların kaldırım işgaline izin vermiyor.


İlçe genelinde denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, yayaların geçişini engelleyen ve kaldırımda park eden araçları kaldırılmasın sağladı.


Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek, ilk olarak vatandaşlara sözlü olarak uyarıda bulunduklarını, uymayanlara ise cezai işlem uygulandığını söyledi. Şimşek. ilçe genelinde denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler