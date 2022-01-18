Samandağ Belediyesi Kültür Sanat etkinliklerine devam ediyor

Samandağ Belediyesi tarafından okulların ara tatile girmesi ile öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz tiyatro etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte "Arı Maya ile Uğur Böceği" ve "Pinokyo" tiyatro oyunları sahnelenecek.

Tiyatro gösterileri ikişer seanslar halinde oynanacak olup, 22 Ocak günü saat 11.00 ve 13.00'da"Pinokyo", 23 Ocak 2022 Pazar günü saat 11.00 ve 13.00'da "Arı Maya ile Uğur Böceği"tiyatro oyunları Samandağ Kültür Merkezi'nde çocuklar için ücretsiz sahnelenecek.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada; "Çocukların ara tatillerinde 'ilk tatil hediyesi bizden olsun' diyerek, tiyatronun çocuklara kattığı sorumluluk ruhunu ve ekip çalışmasını pekiştirmek amacıyla tiyatro etkinliği düzenledik. Tiyatro gösterimiz ücretsiz olup bütün halkımız davetlidir" ifadelerine yer verildi.

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