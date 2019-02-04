Samandağ Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren ekipler birçok mahallede eşzamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada;" Vatandaşlarımızın güvenli ulaşım sağlamaları için ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fen İşleri ekiplerimizce son olarak Ataköy Mahallesi'nde okula giden sokakta parke söküm çalışması yapılıyor. Çiğdede Mahallesi Zambak Sokak civarında stabilize yol çalışması yapılıyor. Çöğürlü Mahallesi'nde altyapı çalışması yapılıyor. Kuşalanı Mahallesi'nde büz döşeme ve temizlik çalışmaları yapıldı. Tekebaşı Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı. Koyunoğlu Mahallesi'nde su arkı açma çalışması yapıldı. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." İfadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler