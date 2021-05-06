Şam kimdir? Rapçi Şam kimdir, gerçek adı ne? Şamil Oymak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Rapçi Şam kimdir merak edilen isimler arasında yer alıyor. İstanbul Trip rap grubu üyesi Şam kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Rapçi Şam'ın gerçek ismi nedir? Şam'ın şarkıları neler? Şam'ın diss şarkıları hangileri?

Rapçi Şam'ın hayatı, biyografisi ve müzik kariyeri merak ediliyor. Rapçi Şam kimdir, kaç yaşında, nereli? Tüm detaylar haberimizde.

RAPÇİ ŞAM GERÇEK İSMİ NEDİR?

Rapçi Şam'ın gerçek adı " Şamil Oymak " 'tır.

ŞAM (ŞAMİL OYMAK) KİMDİR?

Şamil Oymak ya da bilinen sahne adıyla Şam (d. 1997, İstanbul, Türkiye), Türk rap müzisyeni ve söz yazarıdır. 2020 Yılında çıkardığı "SIK EM UP" adlı diss'i ile daha çok tanınmıştır. İstanbul Trip isimli rap grubuna üyedir. Eski bir Kadıköy Acil üyesidir.

Şam gerçek adı ne : Şamil Oymak

Şam (Şamil Oymak) doğum tarihi : 1997

Şam (Şamil Oymak) kaç yaşında : 24 yaşında

Şam (Şamil Oymak) nereli : İstanbul doğumlu

Şam (Şamil Oymak) mesleği ne : Rapçi, müzisyen, söz yazarı

Şam (Şamil Oymak) etkin yılları : 2013-Günümüz