Şam'daki Doğu Guta kimyasal saldırısının mağdurları, 8 yıl geçmesine rağmen katliamın dehşetini unutamıyor

MEHMET BURK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 8 yıl geçerken mağdurlar yaşadıklarını unutamıyor.

MEHMET BURK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırının üzerinden 8 yıl geçerken mağdurlar yaşadıklarını unutamıyor.

Hafızalardan silinmeyen bu katliamda çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil zehirli gazlardan etkilendi.

Doğu Guta'nın Ainterme bölgesinden İdlib'e göç etmek zorunda kalan Muhammed Şami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırıda 37 akrabasının hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırı sırasında bölgeden uzak olması sayesinde hayatta kaldığını vurgulayan Şami, "Saldırı sonrasında ailemi aramak için eve geldim. Kimseyi bulamadım." dedi

Yakınlarını aramaya başladığını belirten Şami, "Bulduğum akrabalarımın hepsi ölmüştü. Sanki kıyamet kopmuş gibi kaos içindeydi." diye konuştu.

Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırısı sonrasında yüzlerce kişinin öldüğünü dile getiren Şami, "Gün geçtikçe rejime karşı kinim daha çok artıyor. Uluslararası toplum harekete geçmedi." şeklinde konuştu.

Kimyasal saldırıdan sonra gün boyu bölgenin havan topuyla hedef alındığını kaydeden Şami, "Kurtarılmayı bekleyen yaralılar için güvenli bölge aradık. Kimyasal saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerini göğüslerine yazıyordum. Amcalarım, yengelerim, kuzenlerim ve halalarım olmak üzere toplam 37 akrabamı kaybettim." ifadelerini kullandı.

En çok Şam ve kırsalı kimyasal saldırıların hedefi oldu

Esed rejimi, iç savaş boyunca Şam ve kırsalındaki bölgeleri 102, İdlib'i 45, Hama'yı 30, Halep'i 26, Humus'u 7, Dera'yı 3, Deyrizor'u 3, Lazkiye'yi ise 1 kez kimyasal silahlarla hedef aldı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), bu saldırılarda ölenlerden 1500'den fazlasının kimlik bilgilerini kaydetti.

Rusya ve Çin'in vetoları

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarında rejim lehine toplam 16 kez veto kullanan Rusya ve Çin, kimyasal silah saldırılarını konu alan oturumlarda ise 6 kere yine rejimi koruyacak biçimde bu hakka başvurdu.

Rusya ve Çin'in vetoları sonucunda, Esed rejimini yargılamanın önü kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı