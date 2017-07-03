Şam'daki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı Yükseldi

Suriye'de Tahrir Meydanı'nda gerçekleşen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi.



Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'da Tahrir Meydan'ındaki bombalı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırganların Şam'da 3 bomba yüklü araçla saldırı girişiminde bulunduğu, araçlardan ikisinin hedefe ulaşamadan polis tarafından engellendiği öğrenildi. Ancak bomba yüklü araçlardan birinin Tahrir meydanında patladığı belirtildi. - ŞAM