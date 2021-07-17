Şam'da korkutan yangın
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Şam'da korkutan yangın

Şam'da korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki sanayi bölgesinde büyük bir yangın çıktı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki sanayi bölgesinde büyük bir yangın çıktı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki sanayi bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu Şam semaları siyah dumanlarla kaplandı. Suriye medyasına yansıyan haberlerde, başkent Şam'ın güneyindeki sanayi bölgesinde bir yangın çıktığını bildirilerek, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığı ifade edildi. Yangının sanayi bölgesinde bir yakıt tankında çıktığını aktarıldı. Yangında can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Şam'da korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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