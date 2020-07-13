Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü (3) BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİZonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, 1 işçinin yaşamını yitirdiği salyangoz fabrikasındaki patlama sonrası bölge, dronla havadan görüntülendi.

BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, 1 işçinin yaşamını yitirdiği salyangoz fabrikasındaki patlama sonrası bölge, dronla havadan görüntülendi. Fabrikanın kazan dairesinin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve üretim bölümünde hasar oluştuğu görüldü. Çatı ve duvarlardan kopan taş ve demir parçalarının ise etrafa saçıldığı gözlendi.

Öte yandan fabrikada, cumhuriyet savcısı ve Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri de incelemenin ardından fabrikadan ayrıldı. Patlama nedeniyle fabrikanın kazan dairesi ve bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Çatı parçalarının da etrafa saçıldığı patlamanın sabah erken saatlerde, mesai öncesi meydana gelmesi, 120 kişinin çalıştığı fabrikada olası facianın önüne geçti. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA