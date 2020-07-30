Salman: "Hijyen kurallarına uyarak birlikte sağlıklı yarınlara" AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kurban bayramında koronavirüs salgını sebebiyle maske ve mesafe kuralına uyulması yönünde Bursalıları uyardı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Salman, kurban bayramında koronavirüs salgını sebebiyle maske ve mesafe kuralına uyulması yönünde Bursalıları uyardı. Sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmek için ilgili kurumlar tarafından alınan tüm tedbirlere uymanın, hijyene dikkat etmenin önemine dikkat çeken, Ayhan Salman, Bursalıların mübarek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bayram dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan İl Başkanı Ayhan Salman, İslam aleminde bayramların birleştirici yönüne dikkat çekerek, yarınlara sımsıkı sarılabilmek için bu kurban bayramında koronavirüs salgını için alınan tüm önlemlere harfiyen uymak gerektiğinin altını çizdi. AK Parti İl Başkanlığı olarak bayramlaşma programlarını video konferansla gerçekleştireceklerini vurgulayan Ayhan Salman, "Gönülden gönüle mesafe olmaz. Bu bayramda da,sağlıklı yarınlara ulaşabilmek için gönülden gönüle bayramlaşacağız. Sevdiklerimizin hep yanımızda olduğu nice sağlıklı ve mutlu bayramlar geçirmemiz dileğiyle, tüm Bursalı hemşerilerimizin kurban bayramını can ü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kurban bayramı boyunca temizlik ve mesafe kurallarına başta olmak üzere tüm tedbirlere uyulması ile salgını sürecinin sağlıklı şekilde atlatılacağına inandığını ifade deden Ayhan Salman şunları da söyledi:

"Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecin devam ediyor. Salgın sebebiyle tıpkı geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi el öpemeyecek, kalabalık sofralarda bir araya gelemeyeceğiz. Fakat dayanışma ve kardeşliğimizi büyütmeye devam edeceğiz. Sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmek için tedbirlere uymamız, temizlik, maske ve mesafe kurallarını da asla unutmamamız gerekiyor. Bayram neşemizi iletişim araçlarımız ile sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek geçirelim." dedi.

İslam aleminin, bu yıl iki bayramı bir arada yaşadığını, 86 yıllık bir özlemin ardından Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının, kurban bayramı sevincini daha da büyüttüğünü ifade eden Ayhan Salman, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayasofya'nın zincirlerini kıran, milletimizin ve ümmetin mutluluğuna vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bizlere bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun.Her zaman olduğu gibi bu bayramda da şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, kıymetli büyüklerimizi yalnız bırakmayacağız, evlatlarımızı sevindireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek kurban bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramımızın tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - BURSA

Kaynak: İHA