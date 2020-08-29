Salman'dan 30 Ağustos mesajı AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 30 Ağustos Zaferi Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 30 Ağustos Zaferi Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Mesajında 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletinin tüm dünyaya bağımsızlığını haykırdığını ifade eden Başkan Salman, 30 Ağustos'ta Türk Milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği söyledi. Türk Milletinin büyük zaferin 98. yıldönümünü karşılamanın mutluluğu içinde olduğuna vurgu yapan Ayhan Salman açıklamasında şunları da kaydetti:

"Ağustos ayın Milletimiz için zaferler ayıdır. Anadolu'nun kapılarını Türk Milletine açan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, Mohaç, Çaldıran, Mercidabık, zaferleri gibi Cumhuriyetin ilanına giderken en önemli kilometre taşlarından birisi olan, 30 Ağustos Büyük Zaferi de yine Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sergilediği kahramanlık destanı, esaret ve zulüm altındaki milletlere de emsal teşkil etmiştir. Bugün de ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğimize ve geleceğimize yönelik tehditler mevcuttur. Bu tehditlere karşı Aziz Milletimiz ve ordumuz, gerek yurt içinde ve gerekse sınırlarımızın ötesinde, bilhassa mavi vatanımızda dünya tarihinde eşi görülmeyen bir vatanseverlikle neleri başarabileceğini göstermeye devam etmektedir. Bugün için ihtiyacımız olan tek şey, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak iç ve dış tüm düşmanların karşısına tek vücut olarak çıkmaktır. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve şanlı ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." - BURSA

Kaynak: İHA