Salma Hayek kimdir? Salma Hayek kaç yaşında, nereli? Salma Hayek filmleri!
54 yaşında ve Meksika doğumlu başarılı oyuncu Salma Hayek kimdir? Salma Hayek kaç yaşında, nereli? Salma Hayek filmleri!
Güzelliği, oyunculuk performansları ve özel hayatı ile insanların dikkatini çekmeyi başaran oyuncu Salma Hayek kimdir? Salma Hayek kaç yaşında, nereli? Salma Hayek filmleri!
SALMA HAYEK KİMDİR?
2 Eylül 1966 tarihinde Coatzacoalcos, Veracruz, Meksika'da doğmuştur. Babası Lübnanlı, annesi Meksikalıdır. Salma Hayek İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Portekizce bilmektedir. Universidad Iberoamericana'da uluslararası ilişkiler öğrenimi görmeye başlayan Hayek, 1991 yılında okulundan ve Meksika'dan ayrılıp kariyerinde ilerlemek için Los Angeles'a geldi. Hollywood'a geldiğinde kimse tarafından tanınmıyordu ve mücadele etmek zorundaydı. Stella Adler'dan oyunculuk dersleri almaya ve aksanının düzeltmeye başladı. 1993 yılında yönetmen Robert Rodriguez tarafından keşfedildi. Hayek'in güzelliğinden çok etkilenen Rodriguez ona, Antonio Banderas'ın başrolde olduğu "Desperado" filminde bir rol verdi. 1995 yılında Desperado vizyona girdi ve büyük bir başarı yakaladı. Böylece Hollywood'a ilk adımını atmış oldu. Desperado'daki başarısının ardından, bir vampiri canlandırdığı "From the Dusk Till Dawn" filminde yer aldı. 1999 yılında, Kevin Smith'in "Dogma" filminde ve Will Smith'in başrolde olduğu, Barry Sonnenfeld'in yönettiği "Wild Wild West" filminde yardımcı oyuncu olarak yer aldı. 2000 yılına gelinirken, kendi yapım şirketi olan "Ventanarosa" yı kurdu. Yapımcılığını ilk üstlendiği film "El Coronel No Tiene Quien Le Escriba" oldu. Yönettiği "The Maldonado Miracle" yapımıyla Emmy kazandı. Bu dönemde A.B.D'nin en çok fotoğrafı çekilen kadını oldu ve Avon firmasından, firmanın yüzü olması için teklif aldı. 2002 yılında, birçok ünlü isimin de yer aldığı "Frida" filmiye, En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Oscar Ödülleri tarihinde ikinci defa Latin Amerika asıllı bir aktris bu ödüle aday gösterilmiş oldu. Hayek ayrıca üç ayrı filmde söylediği şarkılarla izleyici karşısına çıktı. Desperado'da Quedate Aquil'i, Frida'da Los Vega grubuyla birlikte bir Meksika folk şarkısı olan La Bruja'yı ve Once Upon a Time in Mexico filminde de Siente mi Amor şarkılarını seslendirdi. 2005 Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı. Mart 2007 tarihinde Hayek, milyarder Francois Pinault'un oğlu Henri Pinault ile nişanlandıklarını açıkladı. 21 Eylül 2007 tarihinde de kızları Valentina Paloma Pinault dünyaya geldi. 14 Şubat 2009 tarihinde evlendiler. Salma Hayek önceki senelerde Edward Norton, Edward Atterton ve Richard Crenna gibi aktörlerle birliktelikler yaşamıştır.
SALMA HAYEK FİLMLERİ!
The Eternals - 2020
Grown Ups 2 - (Büyükler 2), 2013
Here Comes To Boom, 2013
Wild Roses, Tender Roses, 2012
Seven Friends Of Pancho Villa And The Woman With Six Fingers, 2011
Grown Ups - (Büyükler), 2010
Cirque du Freak: The Vampire's Assistant - (Ucubeler Sirki: Vampirin Çırağı), 2009
Lonely Hearts, 2006
Paint, 2005
Sian Ka'an, 2005
Ask the Dust, 2005
Bandidas, 2005
After the Sunset - (Gün Batmadan), 2004
Once upon a time in Mexico - (Bir Zamanlar Meksika'da), 2003
Game Over - (Çılgın Çocuklar 3-D), 2003
Frida, 2002, Frida Kahlo rolünde
In the time of the butterflies - (Kelebekler Zamanı), 2001
Hotel - (Otel), 2001
Traffic - (Trafik), 2000
Living it up - (La Gran Vida), 2000
Chain of Fools - (Çılgın Kovalamaca), 2000
Timecode, 2000
Wild Wild West - (Vahşi Vahşi Batı), 1999
No one writes to the Colonel - (Albaya Kimseden Mektup Yok), 1999
Dogma 1999
The Faculty - (Fakülte), 1998
The Velocity of Gary, 1998
54, 1998
Breaking Up - (Aşkın Sınırları), 1997
The Hunchback - (Notre Dame'in Kamburu), 1997
Fools Rush In - (Ahmaklar Acele Eder), 1996
Fled - (Kaçaklar), 1996
From Dusk Till Dawn - (Gün Batımından Şafağa), 1996
Fair Game - (Dürüst Oyun), 1995
Four Rooms - (Dört Oda), 1995
Desperado, 1995
Midaq Alley - (Midaq Sokağı), 1995
Roadracers, 1994
Mi vida loca - (Çılgın Yaşamım), 1994