16 yaşındaki genç, sallanmak için astığı ipe dolanarak yaşamını yitirdi
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16 yaşındaki genç, sallanmak için astığı ipe dolanarak yaşamını yitirdi

16 yaşındaki genç, sallanmak için astığı ipe dolanarak yaşamını yitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti. Gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Adem E., iddiaya göre evinin bahçesindeki ağaca sallanmak için ip astı. Bir süre sonra ipin Adem E.'nin boynuna dolandığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Adem E.'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemelerin ardından Adem E.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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