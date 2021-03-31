Salihli OSB'de yılın ilk toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salihli OSB'de yılın ilk toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Salihli OSB'de yılın ilk toplantısı yapıldı

Salihlili Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2021 yılının ilk toplantısını, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihlili Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2021 yılının ilk toplantısını, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Salihli OSB'ye kazandırılan yeni idari hizmet binasında ilk defa gerçekleşen toplantıya, Manisa Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal, Nihat Kaynar, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile Salihli OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesinin 1. ve 2. etapları ile ilgili konuların ele alındığı toplantıda, Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, organize sanayi bölgesinde yürütülen çalışmalar ile yeni hizmete açılan idari bina ve sosyo kültürel etkinlik merkezi hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca, yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda 3. etap organize sanayi bölgesi çalışmaları da ele alınarak görüşüldü.

Salihli OSB'ye kazandırdıkları modern hizmet binasında ilk müteşebbis heyet toplantısını yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, "Aldığımız kararların hayırlı olmasını dilerim. Salihli OSB, başlattığımız çalışmalarla sektöründe öncü büyük firmalardan ve iş insanlarımızdan büyük talep alıyor. 2. etaptaki fabrikalar bitme noktasına geldi, şimdiden 3. etap için çalışmalara başladık" dedi. - MANİSA

Salihli OSB'de yılın ilk toplantısı yapıldı
Salihli OSB'de yılın ilk toplantısı yapıldı
Salihli OSB'de yılın ilk toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Mahir Ünal İhsan Yavuz Erkan Kandemir
Magazin Alişan Demet Akalın Bahar Candan Birkan Sokullu
Spor Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salihli OSB'de yılın ilk toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:48:40. #1.14#
title