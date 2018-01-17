Salihli'de Bakkallar 4. Kez İsmail Ünlü'ye Emanet

Salihli Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü, gerçekleştirilen kongre sonrasında 4. kez odanın başkanı seçildi.

Salihli Bakkallar Esnaf Odası olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Beyaz Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongrenin Divan Başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter yaptı. Tek aday olarak girdiği seçimde mevcut Başkan İsmail Ünlü, 4. kez odanın başkanı seçildi. Kongre de konuşan MESOB Başkanı Hasan Geriter, Türkiye'deki bakkal esnafının 417 büyük AVM olmak üzere 4 binin üzerindeki market zinciri ile mücadele edip, ayakta durmaya çalıştığını söyledi. Geriter, bakkal esnafının bu büyük market zinciri ile baş edemediğini ve bunlara artık dur denilmesi gerektiğini ifade etti. Mahalle bakkalının önemine dikkat çeken Geriter "Bakkal esnafımız bir kültürü ve ahlakı yaşatmaktadır. Yine mahallenin karanlık sokaklarını siz değerli bakkal esnafımız aydınlatmaktadır" dedi. Kongrede Bakkallar Odası Başkanı İsmail Ünlü tarafından, emekli olan oda üyesi Necati Yüksel'e plaket verilmesinin ardından seçimlere geçildi.

İsmail Ünlü Başkanlığı'ndaki Salihli Bakkallar Esnaf Odası yönetimi; Hasan Ali Söğüt, İsa Adıgüzel, Seyhan Acar, Serdar Karataş, Ali Şahin ve Mehmet Kaya'dan oluşurken, denetleme kurulu ise Reşat Gür, İsmail Demirbilek ve Hüseyin Eren'den oluştu. - MANİSA