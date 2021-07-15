Salihli'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Salihli'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Salihli'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından anayasal düzeni bozmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya yönelik organize edilen 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin 5'inci yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Salihli'de anma programı düzenlendi. Salihli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Asri ve Karaağaç Mezarlığı'ndaki şehitlikler ziyaret edildi. Tüm şehitler anısına Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Ayrıca Hamidiye Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulurken, Salihli Belediyesi tarafından tüm şehitler anısına lokma hayrı yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Salihli protokolü, 15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da olan ve şuan Salihli Adliyesi'nde memur olarak görev yapan 15 Temmuz Gazisi Ali Tekçe'yi evinde ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri ve muhtarlar katıldı. - MANİSA

Salihli'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Salihli'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Salihli'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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