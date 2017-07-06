Salih Tekin'in Teyze Acısı
Pusula Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Salih Tekin’in teyzesi Hacer Öz vefat etti.
Pusula Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Salih Tekin'in teyzesi Hacer Öz vefat etti.
Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede tedavi altında iken vefat eden 4 çocuk annesi Hacer Öz'ün(76) cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gez Camii'nde kılınan cenaze namazına Öz ve Tekin ailesinin fertleri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. - ERZURUM