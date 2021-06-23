Salih Korkmaz kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Salih Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Salih Korkmaz kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Salih Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Salih Korkmaz kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Salih Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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16 Temmuz 2017'de Polonya'da U23 Avrupa Şampiyonası 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekorununu kırarak 4. sırada yer alan Salih Korkmaz, Antalya'daki Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda 10 ve 20 kilometre yürüyüşte iki yeni Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz kimdir? Salih Korkmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?

14 Temmuz 2019'da 1:21:32 ile Türkiye rekorunu kırıp Gävle'deki U23 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden Salih Korkmaz son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Salih Korkmaz ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

SALİH KORKMAZ KİMDİR?

Salih Korkmaz 1 Ocak 1997 yılında Arguvan'da doğan Türk atlet 1.76 boyunda ve 69 kilodur.

2016 Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'ndaki 40:45.53'lük 10.000 metre pist performansıyla gümüş madalya kazanan Korkmaz, bu derecesiyle Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu. Korkmaz bu seviyedeki bir şampiyonada madalya kazanan ilk Türk yürüyüşçü olarak da kayıtlara geçmişti. 16 Temmuz 2017'de Polonya'da U23 Avrupa Şampiyonası 20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekorununu kırarak 4. sırada yer almış, 14 Temmuz 2019'da 1:21:32 ile Türkiye rekorunu kırıp Gävle'deki U23 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmiştir. 24 Ağustos 2019'da Beyaz Rusya Uluslararası Yürüyüş Şampiyonası'nda kendine ait Türkiye büyükler ve U23 rekorlarını 1:20:34 ile geliştirmiştir.

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Salih Korkmaz kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Salih Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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