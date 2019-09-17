Salih Kalyon'un dahil olduğu Çukur'daki cami sahnesi izleyicilerden tam not aldı

17.09.2019 08:15

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, 3. yeni sezon, 68. son bölümüyle ekrana geldi. Yeni gelişmelerin yaşandığı diziye son olarak oyuncu Salih Kalyon dahil oldu. Öte yandan Yamaç'ın babasının ölmeden önce kendisine okuduğu duanın anlamını sormak için camiye gittiği sahne izleyicileri mest etti.

USTA OYUNCU DAHİL OLDU

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Perihan Savaş, Necip Memili ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu Ay Yapım imzalı dizinin kadrosuna usta oyuncu Salih Kalyon dahil oldu. Salih Kalyon dizide Aliço'nun babası rolünü canlandıracak.

CAMİ SAHNESİ İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Çukur yeni sezon ilk bölümde, babasıyla birlikte Yücel'in kurduğu tuzağa düşen Yamaç, rehin alınan aile fertlerinin öldürülmemesi için babası İdris'i vurdu. İdris Koçovalı'nın ise ölmeden önce okuduğu son dua Yamaç'ın aklında hiç çıkmadı. Aylarca kaldığı akıl hastanesinden tahliye olan Yamaç, duanın anlamını bir camiye giderek hocaya sordu.

İdris'in ölürken söylediği son sözler aklından bir türlü çıkmayan Yamaç ne olduğunu öğrenmek için Cami'ye gidip imamın karşısına oturdu. Babasının son sözlerini tekrarlayan Yamaç sözlerin geçtiği ayetin anlamını öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Çukur 68. bölümdeki bu final sahnesi ise sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Aras Bulut İynemli'nin Çukur'daki sahnelerini izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Tam kalbime geldi bu sahne, yazacak bir şeyim yok' derken bazıları da "Senin gibi oyuncu bir daha gelmez bu evrene" dedi. İşte yakışıklı oyuncunun performansına gelen bazı yorumlar...

ÇUKUR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un ekrana gelen 3. sezonun ilk bölümünde Yücel'in oyunuyla babasını vurmak zorunda kalan Yamaç deliye dönerken, İdris'in ölümüyle Koçovalılar hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıya kaldı. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur'da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Efsun; Azer, Timsah ve Yücel'le Çukur'u ele geçirmek için işbirliği yaptı. Akın ve Azer, Çukur için Akın'la karşı karşıya gelirken, akıl hastanesine kapatılan Yamaç, hastaneden çıktı.

Çukur'a gelen Yamaç olayların sorumlusunu öğrenmek isteyince Akın'ın beklediği fırsat önüne geldi. Vartolu Sadettin'den İdris'in katilini bulmasını isteyen Sultan, isteğiyle ekran başındakileri şaşırttı. Yücel ise en beklemediği anda Yamaç'ın planıyla hayati bir tuzakla karşı karşıya kaldı. Karısı ve çocuğunu kaybettiğini düşünen Yücel, akıl hastanesine kapatıldı; babasının yasını tutan Yamaç'ın gözyaşlarına hakim olamadığı final sahnesi ise izleyenleri derinden etkiledi.