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Salı hangi diziler var? 29 Nisan Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı hangi diziler var? 29 Nisan Salı TV'de bu akşamki diziler
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 29 Nisan 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 29 Nisan 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Bir Gece Masalı

Kanal D: dizi yok

Show TV: Bahar

NOW TV: dizi yok

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 NİSAN

14:35 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Türk Sineması "Uzun Zaman Önce"

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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