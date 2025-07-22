Salı hangi diziler var? 22 Temmuz Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı hangi diziler var? 22 Temmuz Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 22 Temmuz 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 22 Temmuz 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 TEMMUZ

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Gönül Dağı

22:50 - Yabancı Sinema "Kanatlarını Aç"

01:05 - Leyla ile Mecnun

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