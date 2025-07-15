Salı hangi diziler var? 15 Temmuz Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 15 Temmuz 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 15 TEMMUZ

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Türk Sineması "Son Sefer"

01:50 Kim Gitsin?

03:00 Seksenler

03:30 Türk Sineması "Mahrem Kumpas İtiraf"