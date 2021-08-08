Salgının sıfır noktası Wuhan'da nüfusun neredeyse tamamına Covid-19 testi yapıldı
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Salgının sıfır noktası Wuhan'da nüfusun neredeyse tamamına Covid-19 testi yapıldı

Salgının sıfır noktası Wuhan'da nüfusun neredeyse tamamına Covid-19 testi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs salgınının (Covid-19) sıfır noktası olduğu düşünülen Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen Covid-19 vakalarının ardından başlatılan test seferberliği ile kent nüfusunun neredeyse tamamına Covid-19 testi uygulandı.

Korona virüs salgınının (Covid-19) sıfır noktası olduğu düşünülen Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen Covid-19 vakalarının ardından başlatılan test seferberliği ile kent nüfusunun neredeyse tamamına Covid-19 testi uygulandı.

Korona virüsün salgınının ilk kez görüldüğü Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde yaklaşık 14 ay aradan sonra 3 Ağustos'ta 7 vaka tespit edilmiş, yetkililer 11 milyondan fazla nüfusa sahip kentte nüfusun tamamına korona virüs testi uygulanmasına karar vermişti.

Üst düzey Wuhan yetkilisi Li Tao düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz salı günü başlayan test seferberliğinde 6 yaşın altındaki çocuklar ve yaz tatilindeki öğrenciler dışında şehirdeki tüm sakinlere Covid-19 testi yapıldığını aktararak, yaklaşık 11,3 milyon kişiye test yapıldığını bildirdi.

Şehirde başlatılan test seferberliğinin yaklaşık 2 bin 800 tesiste 28 binden fazla sağlık çalışanı ile hayata geçirildiği bildirildi. Yapılan testler sonucunda Wuhan'da dün 41 yerel asemptomatik vaka ile 37 yerel vaka tespit edildi.

Salgının başından bu yana 93 bin 701 Covid-19 vakasının doğrulandığı Çin'de 4 bin 636 kişi korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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