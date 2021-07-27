Salgındaki gidişatın ciddiyetini gözler önüne seren tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız

Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane

Yazın gelmesi ve bayram tatili nedeniyle ülke içindeki seyahatler, etkinlikler arttı. Bu da vaka sayılarının 16 bini aşmasına neden oldu. Ortaya çıkan korkutucu tabloda, aşı olmayanların bir an önce harekete geçmesi ve tedbirlere uyulması ön plana çıkıyor. Öyle ki uzmanlar, yoğun bakımda yatan korona hastalarının yüzde 95'ten fazlasının aşı olmayan kişiler olduğunu belirtiyor.

Delta varyantı ve bayram hareketliliğinin etkisiyle bu haftadan itibaren korona vaka sayıları 16 bini aştı. Artışın devam etmesi beklenirken, hükümet özellikle okulların açılmasına yakın salgınla mücadelede yeni hazırlıklara başladı.

AŞILAMA YAŞININ 12'YE İNMESİ GÜNDEMDE

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberinde göre; Avrupa ve ABD dâhil olmak üzere, birçok ülkede aşı yaşının 12'ye kadar indirilmesi konusunda karar alındı. Bu konu uzun zamandır Sağlık Bakanlığı'nın da gündeminde. Diğer ülkelerden elde edilecek veriler izlendikten sonra Bilim Kurulunun aşı yaşının 12 veya 15 yaşa kadar indirilmesi konusunda bir karar alacağı ifade ediliyor. 6 Eylül'de okulların açılması planlanıyor, bu tarihten önce 12 yaş üstü çocuklara aşı yapılması, aşının tek doz mu iki doz mu uygulanması konusunda değerlendirme yapılacak. Uzmanlar, çocuklarda bağışıklığın oluşması için okullar açılmadan en az 2 hafta önce aşılamanın başlatılması gerektiğini dile getiriyor.

GEÇEN HAFTAYA GÖRE VAKA SAYILARI YÜZDE 100'E YAKIN ARTTI

Salgının Türkiye'deki seyri konusunda yapılan modellemelerde ise bayramın etkisinin bir iki gün içinde net bir şekilde görüleceği belirtiliyor. Vaka sayılarının hafta sonuna kadar 20 binleri aşabileceği tahmin ediliyor. Bir hafta önceye oranla günlük vaka sayıları yüzde 100'e yakın arttı.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YÜZDE 95'İ AŞISIZ

Uzmanlar, "Vaka sayıları salgında atak olduğunu gösteriyor. Kuluçka süresini hesaba kattığımızda, bu hafta sonuna kadar vakaların daha da arttığını göreceğiz. Vakaların büyük bölümü aşısızlardan. Bu dalgada, yoğun bakım vakaları arasında aşılı olanların oranı yüzde 5 bile değil" diyor. Türkiye'de bazı hastanelerin yoğun bakımlarında yatan Covid hastalarının yüzde 95'ten fazlasının aşısız olduğu belirtiliyor.