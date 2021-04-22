Gidişat hiç iyi değil! Virüsün hedefindeki yaş grubu değişti, yoğun bakımlar dolup taştı
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Gidişat hiç iyi değil! Virüsün hedefindeki yaş grubu değişti, yoğun bakımlar dolup taştı

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş, koronavirüs ile ilgili yanlış önyargının yoğun bakımlarda tabloyu değiştirdiği ve gençlerle ilgili şu an üzücü tabloların görülmeye başlandığını aktardı. 16-28 yaş aralığındaki gençlerin de yoğun bakımda bulunduğunu söyleyen Kurtuluş, aşılamanın etkisiyle 65 yaş üstündekilerin yoğun bakıma girme oranlarının düştüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat tablolarındaki artış sürerken yoğun bakım ünitelerinde de tablo giderek değişiyor. Hem gençlerin hem de onları dışarıya gönderirken maskesiz olmalarına müsaade eden ailelerin 'korona virüsünün gençleri etkilemediği' yanılgısı tabloyu değiştirmeye başladı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş yoğun bakım ünitesindeki acı tabloyu Sabah'a anlattı.

"TÜM HASTALIKLAR İÇİN AMELİYATHANELERİMİZ HAZIR"

"Şehir hastanemizde 2 bin 600 yatağımız var. Bu yatakların 700'ünü pandemi hastaları için ayırdık. 400 yoğun bakım yatağımız var. Bunun 170'i koronavirüslü hastalara hizmet veriyor. Pandemi başladığında birçok hastane ameliyatlarını durdurdu. Ama bizim hastanemizde kanser hastalarına da cerrahi gerektiren diğer hastalara da ameliyat yapılabiliyor.

"EN BÜYÜK SİLAH AŞI"

Virüsle savaşta en büyük silahımız aşı. Sırası gelen herkes aşısını olsun. 25 aşı odasında 6 bin 900 kişiye günlük aşı yapma kapasitemiz var. Aşı sırası şu anda 55 yaş üstüne başladı ve ilgi çok büyük. Aşılama arttıkça toplumsal bağışıklıkla birlikte artık bu dalgaları hafif geçiririz.

"YOĞUN BAKIMLARDA GENÇLER VAR VE ARALARINDA 16 YAŞINDA OLAN BİLE VAR"

İstanbul'da 3-4 gün içinde vaka sayıları duracak gibi. Tedbirleri bırakmazsak 5-10 gün içinde vakalar azalmaya başlar. Önceki dalgalarda yoğun bakımlarımızda daha çok yaşlı hastalarımız vardı ve kayıplarımız çok oluyordu. Aşılamanın etkisiyle 65 yaş üstündekilerin yoğun bakıma girme oranları düştü. Ama bu defa da genç hastalarımızın sayısı arttı.

Yoğun bakımda 16, 20, 28 yaşında hastalarımız bile var. Şehir hastanesi olarak, yeni kurulan acil durum hastaneleri ve diğer hastanelerle birlikte yoğun bakımlarda yerlerimiz var. Genç hastalarımız virüsle savaşı daha dirençli geçiriyorlar. Bağışıklık sistemleri güçlü olduğu için tedavileri uzun sürüyor ama virüsü yenmiş oluyorlar."

Gidişat hiç iyi değil! Virüsün hedefindeki yaş grubu değişti, yoğun bakımlar dolup taştı
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