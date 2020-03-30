Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı - Magazin
Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük, Magazin

Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı

Koronavirüs salgınından dolayı evinden çıkmayan oyuncu Begüm Kütük, karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile sağlık çalışanları için evini atölyeye çevirerek 3 boyutlu siperlik üretmeye başladı.

30.03.2020 08:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:56
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için günlerdir evinde olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, alkış toplayan bir işe girişerek sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı. Bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, siperliği nasıl yaptıklarını ve bu kararı nasıl aldıklarını anlattı.

"EVİ KÜÇÜK BİR FABRİKAYA ÇEVİRDİK"

Sağlık çalışanlarına destek için ihtiyaç duyulan koruma ekipmanlarını evlerindeki 3 boyutlu yazıcıyla üretmeye başladığını söyleyen çiftten oyuncu Begüm Kütük, "Türkiye'de 3 boyutlu yazıcısı olan insanları davet ediyorlar. 3boyutludestek.org sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ürünleri üretebilmek ve onlara ulaştırmak adına çalışan bir destek platformu. Biz de evi adeta küçük bir fabrikaya çevirdik" dedi.

Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı

"EVİNDE 3 BOYUTLU YAZICINIZ VARSA SİZ DE ÜRETEBİLİRSİNİZ"

Konunun hikayesini paylaşan Yaşaroğlu, "Eğer evinde ya da şirketinde bir 3 boyutlu yazıcınız varsa destek olabilirsiniz. Eğer bir sağlık çalışanıysan ve bir şeye ihtiyacın varsa yine o siteden istediğin ürünü talep edebilirsin. En azından küçük de olsa bizim bir desteğimiz olursa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Ünlü çiftin bu anlamlı projelerini gören Gonca Vuslateri, Arzum Onan, Nihat Odabaşı ve Pınar Altuğ'da alkış emojileri koyarak çifti tebrik etti.

Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı

Haberin Videosu:

Virüs nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
29 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
29 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (1)
TAC MAHAL: BRAVO HERKES SİZİN GİBİ FAYDALI İŞLER YAPSA
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Survivor'da büyük kavga! Acun Ilıcalı konseyde fena patladı Magazin
Survivor'da büyük kavga! Acun Ilıcalı konseyde fena patladı
Ebru Polat'tan şaşırtan çıkış: Her güne bir sevgili koyacağım Magazin
Ebru Polat'tan şaşırtan çıkış: Her güne bir sevgili koyacağım
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi Magazin
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi
Dilan'ın zor günü! Sevgilisi koronavirüs şüphesiyle hastanede Magazin
Dilan'ın zor günü! Sevgilisi koronavirüs şüphesiyle hastanede
Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim frikikten son anda kurtuldu Magazin
Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim frikikten son anda kurtuldu
Davalık olduğu rol arkadaşı setten paylaşım yapınca çileden çıktı Magazin
Davalık olduğu rol arkadaşı setten paylaşım yapınca çileden çıktı
Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu
Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı
Türk takipçi, güzel modelin yayınına 'Göğüs' yorumuyla damga vurdu
Türk takipçi, güzel modelin yayınına "Göğüs" yorumuyla damga vurdu
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan korkutan koronavirüs paylaşımı: Çevremdekilerin testi pozitif çıktı, ben de geçirdim
Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan korkutan koronavirüs paylaşımı: Çevremdekilerin testi pozitif çıktı, ben de...
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler 'Kira bende' kampanyasına destek oldu
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler "Kira bende" kampanyasına destek oldu
Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı
Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asansörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asansörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı
Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı
Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar'a beğeni yağdı
Nereden nereye! Gençlik fotoğrafını paylaşan Pınar'a beğeni yağdı
Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi
Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Polat Muhterem Nur Chloe Loughnan
Spor Arda Turan Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Wuhan Nisan Polis Ankara
Şu an buradasınız: Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 09:16:41. #1.15#
title