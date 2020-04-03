Salgın nedeniyle 15 gün saklanabilen ekmeklere talep arttı
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Büyükdere, Güncel

Salgın nedeniyle 15 gün saklanabilen ekmeklere talep arttı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamından evden çıkmayanlar, ekşi maya ile yapılan ve yaklaşık 15 gün bozulmadan kalabilen ekmekleri tercih etmeye başladı.

03.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:08
Salgın nedeniyle 15 gün saklanabilen ekmeklere talep arttı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamından evden çıkmayanlar, ekşi maya ile yapılan ve yaklaşık 15 gün bozulmadan kalabilen ekmekleri tercih etmeye başladı. Fırın sorumlusu Nurettin Aşık, poşetlenmiş 800 gramlık ekşi mayalı ekmeğin 5 liradan satıldığını ve normal şartlarda en az 15 gün, dondurucuda ise 1 ay bayatlamadan kaldığını söyledi.

Büyükdere Mahallesi'ndeki bir fırında ekşi maya ile üretilen ve en az 15 gün bozulmadan saklanabilen ekmekler, koronavirüs salgınının ardından evlerinden çıkmayanların tercihi haline geldi. Tok tutması ve lezzetinin yanı sıra oda sıcaklığında yaklaşık 1 hafta, buzdolabında ise yaklaşık 1 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor. Evde kal çağrıları nedeniyle her gün sokağa çıkmak istemeyenler yoğun olarak ekşi mayalı etmek tercih ediyor. Bu da fırınlardaki satışların artmasına neden oldu.

Hijyen kurallarına çok dikkat ettiklerini ifade eden fırın sorumlusu Nurettin Aşık, koronavirüs nedeniyle ekşi mayalı ekmeklerine talebin arttığını söyledi. İnsanların her gün evden çıkmak yerine birkaç ekmek alıp bozulmadan 10 güne kadar tükettiklerini anlatan Aşık, "Ekmeklerimizde doğal ekşi maya kullanıyoruz ve meşe odununda pişiriyoruz. Ekşi maya kullandığımız için de ekmeğin ömrü çok uzun oluyor. Normal şartlarında oda sıcaklığında ekmeğimiz 1 hafta 10 kadar bozulmadan durabiliyor. Bu zor dönemlerde insanlar ekmeklerini alıp buzdolabında saklıyorlar. Dondurucuda yaklaşık 1 ay bozulmadan durabiliyor. İnsanlar koronavirüs nedeniyle bu zamanlarda dışarıya çıkmıyorlar. Bu dönemlerde ekmeğimizi daha çok tercih etmeye başladılar. Aldıkları zaman bir hafta 10 gün hiç dışarı çıkmadan ekmek ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Biliyorsunuz ekmek en temel ihtiyaç. Bu nedenle dışarı çıkma çağrılarına ekşi mayalı ekmek üreterek biz de katkı sağlamış oluyoruz" dedi. Aşık ayrıca, insanlara ekmeklerini sadece ekmek satan noktalardan ya da fırınlardan almalarını tavsiye ettiklerini de sözlerine ekledi.BAŞKA MAHALLEDEN EKMEK ALMAK İÇİN GELİYOR

Ekmek almak için fırına gelen Ahmet Yılmaz ise, "Ben başka bir mahallede oturuyorum. Sırf ekşi mayalı ve uzun süre dayanabildiği için bu ekmeklerden almaya geliyorum. Hem çok lezzetli hem de normal ekmeğe göre 10 gün bayatlamadan durabiliyor" dedi.


Kaynak: DHA

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