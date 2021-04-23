Salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin 272 TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin 272 TL ceza

Salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin 272 TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta toplanması yasak 390 kök salep soğanıyla yakalanan 3 kişiye toplam 724 bin 272 TL ceza kesildi.

ZONGULDAK'ta toplanması yasak 390 kök salep soğanıyla yakalanan 3 kişiye toplam 724 bin 272 TL ceza kesildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çaycuma'ya bağlı Yakademirciler köyünde 3 kişiyi, ormanlık alanda 390 kök salep soğanıyla suçüstü yakaladı. Biyolojik çeşitliğinin artması için toplanması yasak olan salep soğanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Kurum yetkilileri, jandarmanın tuttuğu tutanağın ardından Y.S. (41), M.Ç. (64) ve M.Ç.'ye (54) 241 bin 424'şer TL olmak üzere toplam 724 bin 272 TL ceza kesti. 

 


Salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin 272 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

21 bin TL'lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti
21 bin TL'lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza
1400 litre sütten ürettiği 56 kiloluk Gravyer peynirini satışa çıkardı
1400 litre sütten ürettiği 56 kiloluk Gravyer peynirini satışa çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Toprak Sergen Seren Serengil
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Salep soğanı toplayan 3 kişiye 724 bin 272 TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:06:43. #1.15#

title