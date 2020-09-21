Salep nasıl yapılır? Evde salep nasıl yapılır? Hazır salep nasıl yapılır? Salep tozu nasıl yapılır? Toz salep nasıl yapılır?
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Salep nasıl yapılır? Evde salep nasıl yapılır? Hazır salep nasıl yapılır? Salep tozu nasıl yapılır? Toz salep nasıl yapılır?

Salep nasıl yapılır? Evde salep nasıl yapılır? Hazır salep nasıl yapılır? Kışın vazgeçilmezi salep nasıl yapılır? Salebin faydaları nelerdir? Gerçek salep nasıl yapılır?

Salep nasıl yapılır? Evde salep nasıl yapılır? Hazır salep nasıl yapılır? Salep tozu nasıl yapılır? Toz salep nasıl yapılır?
21.09.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:20

Kışın vazgeçilmez lezzeti şüphesiz saleptir. Soğuk havalar hemen esmeye başlayınca kendimizi salep yaparken buluyoruz. İçeriğinde bulunan protein, kalsiyum ve diğer mineraller sayesinde vücudumuza faydaları saymakla bitmez. İşte kışın vazgeçilmezi olan salebin tarifi;

SALEPİN FAYDALARI NELERDİR?

1)Göğüs hastalıklarına iyi gelir.

2)Öksürüğe iyi gelir.

3)Zihni açar ve güçlendirir.

4)Bağırsak kurtlarının düşürülmesine yardım eder.

5)Kan şekeri ihtiyacını giderir.

6)Yağ yakımını kolaylaştırır.

7)Baş ağrısına birebirdir.

GERÇEK SALEP TARİFİ

Doğal salep yapmak istiyorsanız bir aktardan 50 gram saf toz salep alarak evde yapabilirsiniz. Sütle karıştırıldığında nefis bir tadı olan salebin tarifi aşağıdaki gibidir.

SALEP YAPILIŞI

Malzemeler;

1 litre süt

1 silme tatlı kaşığı saf toz salep

1 çorba kaşığı toz şeker

1 paket vanilya veya 1 adet çubuk tarçın (isteğe bağlı)

Üzeri için;

Toz tarçın

Yapılışı;

Kuru bir kabın içinde toz şekeri ve toz salebi karıştırın. Bir tencereye koyduğunuz sütü kısık ateşte pişirin. Ardından karıştırdığımız salep ve şekeri kaynayan süte azar azar karıştırın. Çırpma telinden yardım alarak dibine yapışmaması için sürekli karıştırın. Salep koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam edin. Köpük oluşmaya başlayınca salebin kıvama geldiğini anlayabiliriz. Salep kıvama geldiği zaman fincanlara eşit bir şekilde bölüştürebilir ve servis yapabilisiniz.

Afiyet olsun.

Kaynak: Haberler.com

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