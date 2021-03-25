Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan Bahar Candan, Uludağ'da katıldığı bir partide saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Candan'ın yüzüne 10 dikiş atıldı.

Televizyon ekranlarının fenomen programı İşte Benim Stilim ile adını duyuran Bahar Candan, arkadaşları ile birlikte Uludağ'da bir partiye katıldı. Ancak fenomen isim gittiği eğlence mekanında henüz kimliği bilinmeyen kişi tarafından saldırıya uğradı.

YÜZÜNE 10 DİKİŞ ATILDI

Olaydan haberdar olan abla Nihal Candan ise ilk müdahalenin ardından apar topar kardeşini İstanbul'a getirdi. Burada bir hastaneye kaldırılan Bahar Candan'ın yüzüne 10 dikiş atıldı. Daha sonra sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklama Nihal Candan, "Merak eden herkese teşekkürler. Çok kötü bir gece geçirdik. Şükürler olsun ki kardeşim daha iyi. Dünyadaki kötülüğün son bulması dileğiyle..." dedi.

"KONU YARGIDA BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Söylemezsem Olmaz programına da telefonla bağlanan Nihal Candan yaşananları şöyle anlattı: "İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım."