Saldırıda Hayatını Kaybeden Çift Daha Önce Ölüm Tehditi Almış
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sarı olayda hayatını kaybetti. Olayın ardından konuşan Sarı'nın akrabası 'Ramazan Sarı daha önce ölüm tehditleri aldı. Ama emniyet koruma vermedi" dedi.
Bugün saat 12.30 sıralarında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil incelemesi yaptı. Olayın dehşetini yaşayan vatandaşlar, "Silah sesini duydum. Ben sadece yere düştüğünü gördüm. Saldıran kişi bize bakarak rahat rahat kaçtı gitti" dedi.
RAMAZAN SARI'NIN AKRABASI ''HASIMLARI VAR''
Olayda hayatını kaybeden Ramazan Sarı'nın yakını ise, "Emniyet bir tane koruma vermedi. Bunların hasımları var. Bunu öldürmekle tehdit ediyorlar. Bu kadı elli defa emniyete müracaat etti, bir tane koruma vermediler. Daha önce yaşanan servis olayından hasımları var. Bunların hepsini emniyet biliyor" şeklinde konuştu.
GEÇEN YIL SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ
Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi.
Polis, saldırının bu olayla ilgisini araştırıyor.
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bence bunların birkısmı sebebi internette kız erkek bulup evlenme birde erkeklerin gençlerin iş beğenmeyip salahana gibi gezmesi çalışmaması eşi bayanın neden çalışmıyorsun işe giriyorsun hemen oradanda atılıyorsun neden sen rahat duramıyorsun gibilerinden bu olayların ana sebebi internetten evilikmi olur yeterince sormadan araştırmadan anasını babasını tanımadan nereli neiş yapar diye sormassan o yuvada uzun sürme kavgalı kanlı olur böyleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne leyla ile mecnun mu oluyordu FISILTICevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Görüyorsunuz.konuşmuyorum.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Allah katetsin Boyle birsey olamaz vatana tasinmak istiyordum temelli AMA vazgectim allah yar yardimcimiz olsun bukadar ölüm bir vatanda duymadim Türkiye 1 siralarinda sanirim..Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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dizilerdeki sigarayı içkileri kapatıp kaldırdınız kötü örnek diye ,her kanalda mafya dizilerini rıza babaları izleyenler fedai oldu heryerde.bu dizileri kaldıırp kanunları yasaları vurgulayın bu millete, idam idam diye bişey olmazCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır