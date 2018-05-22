Saldırıda Hayatını Kaybeden Çift Daha Önce Ölüm Tehditi Almış

Bugün saat 12.30 sıralarında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil incelemesi yaptı. Olayın dehşetini yaşayan vatandaşlar, "Silah sesini duydum. Ben sadece yere düştüğünü gördüm. Saldıran kişi bize bakarak rahat rahat kaçtı gitti" dedi.

RAMAZAN SARI'NIN AKRABASI ''HASIMLARI VAR''

Olayda hayatını kaybeden Ramazan Sarı'nın yakını ise, "Emniyet bir tane koruma vermedi. Bunların hasımları var. Bunu öldürmekle tehdit ediyorlar. Bu kadı elli defa emniyete müracaat etti, bir tane koruma vermediler. Daha önce yaşanan servis olayından hasımları var. Bunların hepsini emniyet biliyor" şeklinde konuştu.

GEÇEN YIL SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ

Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi.

Polis, saldırının bu olayla ilgisini araştırıyor.