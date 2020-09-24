Saldıran zehirli engereği, elleriyle yakaladı
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Saldıran zehirli engereği, elleriyle yakaladı

24.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:56

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, bahçesinde çuvallara saman dolduran Şaban Şahin, engerek yılanının saldırısından son anda kurtuldu.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, bahçesinde çuvallara saman dolduran Şaban Şahin, engerek yılanının saldırısından son anda kurtuldu. Yılanı elleriyle yakalayan Şahin, daha sonra doğaya bıraktı.

Kemaliye ilçesinde çiftçi Şaban Şahin, Avaz mevkisindeki bahçesinde hayvanları için kışlık yem olarak hazırladığı samanları çuvallara doldurmaya başladı. Şahin, bu sırada samanlar arasına gizlenen ve yörede en zehirli tür olarak bilinen koca engereğin saldırısına uğradı. Samanlar arasından saldıran yılandan kurtulan Şahin, ani bir hareketle yılanı yakaladı.Yılanı bir süre elinde tutan Şahin, daha sonra doğaya saldı.


Saldıran zehirli engereği, elleriyle yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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