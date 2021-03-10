Salatı Münciye (Salaten Tüncina) duası nedir? Salat-I Münciye (Salaten Tüncina) Fazileti, Anlamı, Türkçe Ve Arapça Okunuşu

Her namaz sonunda ve dua ederken, Peygamber Efendimize salat-u selam getirmek önemlidir. Bu salat-u selamlardan biri de Salat-ı Münciye'dir. Bu duanın ne zaman, nasıl okunur? Salatı Münciye (Salaten Tüncina) duası nedir? Salat-I Münciye (Salaten Tüncina) Fazileti, Anlamı, Türkçe Ve Arapça Okunuşu

Hz. Peygamber (s.a.s.) için okunan ve Allah'ın rahmet ve selâmının onun üzerine olması dileğini ifade eden bütün duaların geneline salavat denir. Salat-ı Münciye de "Salaten Tüncina" kelimeleriyle başladığı için halk arasında "Salaten Tüncina" olarak bilinir.

SALAT-I MÜNCİYE (SALATEN TÜNCİNA) OKUNUŞU

"Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî'al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî'isseyyi'âat ve terfe'unâ bihâ a'ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gayât, min cemî'il hayrâti fi'l hayâti ve ba'del memâat."

SALAT-I MÜNCİYE (SALATEN TÜNCİNA) ANLAMI

"Allah'ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ'ya salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetler-den kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin."

SALAT-I MÜNCİYE (SALATEN TÜNCİNA) FAZİLETLERİ



Salat-ı Münciye salavatlar arasında en çok bilinen ve faziletli bir duadır. Bediüzzaman Hazretleri, bu duayı şöyle tarif etmiştir; "Alemce meşhur, gayet denenmiş ve büyük evliyalarca kabul görmüş bir salavat-ı şerifedir."

Bu duayı okumak sünnet olarak kabul ediliyor. Farz namazın hem öncesinde hem de sonrasında okumak sünnettir. Bu duayı okuyarak da bir sünneti yerine getirmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu duayı okumaya devam etmek, büyük sevaplara nail olmayı sağları. Büyük anlamlar ve sırlar içerdiği için, sıkıntıları gidermektedir.

SALAT-I MÜNCİYE (SALATEN TÜNCİNA) NEDİR?

Duaların kabul olabilmesi için samimi, devamlı ve Allah'tan isteyerek yapılması önemlidir. Fahri kainat efendimiz Hz. Muhammed (SAV), "Allah'ın en sevgili kulu" olduğu için Peygamber Efendimizi aracı tutarak dua etmek, hem Yüce Allah'ın hem de peygamberimizin hoşuna gidecektir.

Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) duası da Peygamber Efendimize, salat-u selam getirerek, Allah'tan niyazda bulunma duasıdır. Salat-ı Münciye okumanın büyük sevabı vardır. Bu duaya devam edenin belalardan, kötülüklerden korunacağı, hacetinin kolay karşılanacağı, rızkının bol ve bereketli olacağı vaad edilir.