Salaş ne demek? TDK salaş kelime anlamı nedir?

Salaş kelimesini günlük hayatımızda sıkça duyarız. Günümüzde özellikle moda sektöründe kullanılan salaş kelimesinin anlamı merak ediliyor. Birçok kişinin dilinde olan salaş kelimesinin anlamını bilmeyenler haberimize göz atabilir. Peki, Salaş ne demek? TDK salaş kelime anlamı nedir? Detaylar haberimizde!