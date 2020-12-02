Salak Milyoner filmi konusu nedir? Salak Milyoner oyuncuları ve Salak Milyoner özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Salak Milyoner filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Salak Milyoner konusu, özeti ve Salak Milyoner oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Salak Milyoner filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Salak Milyoner filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Salak Milyoner filmini izleyecek olanların merak ettiği Salak Milyoner konusu nedir, Salak Milyoner oyuncuları kimler ve Salak Milyoner özeti gibi konuları inceliyoruz.

SALAK MİLYONER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Belâ, macera ve aşk üçgeninde kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanan filmde İbrahim Büyükak kendi halinde bir çilingiri, Zeynep Koçak bir avukatı canlandırıyor. Gupse Özay'ın 'mahallenin havalı kızı' olarak kamera karşısına geçtiği projede Cengi Bozkurt ise bir mafya babası olarak beyazperdede boy gösterecek.

SALAK MİLYONER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Zeynep Koçak, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 2016 (100 dk)

Vizyon Tarihi: 8 Nisan 2016 Cuma

Senaryo: İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak