- Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği
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- Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Haberler | Güncel

- Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde yer alan 'Saklıgöl', ilkbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde yer alan 'Saklıgöl', ilkbaharda ayrı bir güzelliği büründü.

- Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde yer alan 'Saklıgöl', ilkbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde yer alan 'Saklıgöl', ilkbaharda ayrı bir güzelliği büründü.

Gölün çevresindeki ağaç ve süs bitkilerinin rengarenk görüntüsü izleyenleri büyülüyor.

Göl restoranın işletmecisi Mahmut Özdemir, kısıtlamalar sebebiyle kapalı olan tesiste birçok yeni düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

Özdemir, "Bilindiği gibi Saklıgöl, Kütahya'nın en güzel vakit geçirilecek yerlerinin başında geliyor. Kısıtlamalar nedeniyle restoranımız günlerdir kapalı durumda. Bayram sonrası gerçekleştirilecek olan kontrollü normalleşme sonrası halkımızı buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Saklıgöl'ün eşsiz ilkbahar manzarası İHA tarafından havadan da görüntülendi.

2000 yılında 42 bin metrekarelik alana yapılan Saklıgöl'ün 210 bin metreküplük su hacmi sahip olduğunu belirtildi.

- Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği
- Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği
- Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği
- Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE

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