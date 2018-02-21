Saklı Cennete Turist Makyajı

SAMSUN'da bulunan ve doğal güzelliğiyle 'saklı cennet' olarak adlandırılan Ayvacık ilçesinde kent estetiği çalışmaları kapsamında evlerin dış cepheleri aynı model ve renkte değiştiriliyor. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle son yıllarda Arap turistlerin de ilgisini çeken ilçede hedef gelen yabancı turist sayısının artmasını sağlamak.

Samsun'da özellikle son yılarda doğal güzelliği ile Arap turistlerin ilgisini çeken ve 'Saklı cennet' olarak adlandırılan Ayvacık ilçesinde turizm amacıyla kent estetiği çalışması yapıldı. 22 bin nüfuslu ilçenin merkezinde bulunan Kent Meydanı, Çatak Deresi çevresi ve Eynel mahallesi derelik mevkiindeki kötü görünümlü çirkin binaların dış cepheleri Büyükşehir Belediyesi, Ayvacık Belediyesi ve vatandaşların işbirliği ile aynı renkte aynı modelle boyandı. Sarı ve kahverengi renkler kullanılarak tarihi bir ev görüntüsü verilerek boyanan evler kısa sürede ilgi gördü. Özellikle ilçeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek ve beğenisi kazanmak için bu çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi. Yaklaşık 20 binanın boyandığı bu çalışma ile ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması amaçlanıyor.

Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, ilçenin bakir doğasını bozmadan daha da güzelleştirmenin çabası içinde olduklarını belirterek, İlçemiz Orhangazi Mahallesi Kent Meydanı, Çatak deresi çevresi ve Eynel Mahallesi Derelik mevkiindeki sıvasız, boyasız kötü görünümlü yapılarımızı turizm bölgesine yakışır bir şekilde estetik bir görünüm kazandırmak için cephelerini sağlıklaştırma çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki yaz ayı ortasında bambaşka bir Ayvacık ortaya çıkacak. Saklı cennetimiz görenleri kendine hayran bırakacak bir estetiğe ve güzelliğe kavuşacak diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Mustafa Bilal, ilçenin turizm bölgesi olduğunu söyeyerek, Burası bir doğal güzelliği. Yazın çok gelen oluyor. ilçemizin daha güzel olması çirkin görüntünün ortadan kalması için evler aynı renge boyanıyor. Arap turistlerin ilçemize yoğun bir şekilde gelmesi ilçemizin gelişimine katkı sağlıyor. İnşallah daha fazla gelirler biz bundan memnuniyet duyuyoruz şeklinde konuştu.

Evlerin güzelleştirildiğini dile getiren ilçe sakinlerinden Abdullah Okur, Özellikle eski binaların dış cephesi daha da güzelleştirildi. Çok da güzel oldu. Turistler için böyle bir çalışma yapıldı dedi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 2010 yılında turizm bölgesi ilan edilen ve 22 bin nüfusu olan Ayvacık'ta geçtiğimiz yıllarda Arap yatırımcılar, çeşitli tesisler yapmak için bölgede 40 dönüm arsa satın almıştı. - Ayvacıksamsun