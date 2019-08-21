Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda AA muhabirine ödül

21.08.2019 15:14

Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğünde yardımcı muhabir olarak görev yapan Yusuf Şahbaz, 8. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda Bergama Belediyesi Özel Ödülü'nü kazandı.

Bergama Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile Bergamalı gazeteci-yazar Şakir Süter anısına bu yıl 8. kez düzenlenen yarışmaya, 46 eserin katıldığı belirtildi.

Yarışmada, Yusuf Şahbaz'ın "Türkiye'nin kolezyumu güneşi görecek" başlıklı haberinin "Bergama Belediyesi Özel Ödülü"ne layık görüldüğü ifade edildi.

Yarışmanın ödül töreninin, Şakir Süter'in ölüm yıl dönümü olan 27 Ağustos'ta Tonoz Bergama Ticaret Odası Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Ödül kazanan diğer kişiler şöyle:

Haber: Sultan Gümüş (İLKSES Gazetesi) "Yaralarını eğitimle sardı: Öğretmen Benisa"

İnceleme-Araştırma: Fadime Altanhan (Yenigün Gazetesi) "İzmir'in kaybolan değerleri"

Röportaj: Sinan Keskin (9 Eylül Gazetesi) "Parşömene hayat verdiler"

Fotoğraf: Süleyman Gülen (EGELIFE) "Her zaman başımızın üstünde taşırız"

Vecdi Altay Özel Ödülü: Mehmet Emin Al (Yenigün Gazetesi) "Ata'nın mirası depoda kaldı"

BERKSAV Osman Bayatlı Özel Ödülü: Gamze Geçer (Haber Ekspres) "Bergama'nın ilk kadın taksicisi"

Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği Ahmet Eroğlu Özel Ödülü: Gökçe Adar (9 Eylül Gazetesi) "İlacı halk müziği oldu"

Bergama Ticaret Odası Ekonomi Özel Ödülü: Duygu Göksu (Ticaret Gazetesi) "Sinalko'dan bugüne; gazozun popülaritesi artıyor"

Kaynak: AA