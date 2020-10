Şakir Dinçşahin kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı, eserleri ve biyografisi

Doç. Dr. Şakir Dinçşahin'in kim olduğu merak ediliyor. Bazı açık oturum programlarına katılan Şakir Dinçşahin'in mesleği, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Şimdi Şakir Dinçşahin hakkındaki bilgilere bakalım.

Doç. Dr. Şakir Dinçşahin kimdir, nerelidir, hangi üniversite görev yapıyor? Tüm detaylar haberimizde...

DOÇ. DR. ŞAKİR DİNÇŞAHİN KİMDİR?

Doç. Dr. Şakir Dinçşahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Bölüm Başkanlığı da yapan Şakir Dinçşahin bazı açık oturum programlarına katılmaktadır.

Şakir Dinçşahin doğum tarihi : 21 Ekim 1977

Şakir Dinçşahin kaç yaşında : 43 yaşında

Şakir Dinçşahin mesleği ne : Öğretim üyesi

EĞİTİM BİLGİSİ

2004 - 2010 Doktora: Yeditepe Üniversite

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

2005 - 2006 Lisansüstü Çalışmalar: ODTÜ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2002 - 2004 Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversite

Uluslararası Ekonomi

1995 - 1999 Lisans: Boğaziçi Üniversite

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

KİTAPLARI

The Life and Times of Niyazi Berkes

MAKALELERİ

(SSCI) "Shaping Bodies Shaping Minds: Selim Sırrı Tarcan and the Origins of Modern Physical Education in Turkey," History of Sport, 30: 3 (2013), 195-209 (with Demet Lüküslü).

(SSCI) "A Symptomatic Analysis of the Justice and Development Party's Populism in Turkey: The 2007 Electoral Crisis and After," Government and Opposition, 47: 4 (2012), 618-640.

(SSCI) "Towards an Encompassing Perspective on Nationalisms: The Case of Jews in Turkey during Second World War, 1939-1945," Nations and Nationalism, 17: 4 (2011), 843-62 (with Stephen R. Goodwin).

"The Development of Nationalism in India," YDU Sosyal Bilimler Dergisi, 6:2 (2013), 228-250 (with Melis Ergenekan Arslan).

"Ahmet Emin Yalman ve Türkiye'de Liberal Düşünce," AİBU Sosyal Bilimler Dergisi, 20. Yıl Özel Sayısı, 12: (2012), 111-135.