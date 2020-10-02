Şakir Dinçşahin kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı, eserleri ve biyografisi

Doç. Dr. Şakir Dinçşahin'in kim olduğu merak ediliyor. Bazı açık oturum programlarına katılan Şakir Dinçşahin'in mesleği, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Şimdi Şakir Dinçşahin hakkındaki bilgilere bakalım.